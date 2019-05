Novas estações na Linha 9, que liga Osasco à zona Sul de SP, devem ser entregues até 2021

O governador em exercício, Rodrigo Garcia, o Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, realizaram neste sábado (11), visita técnica às obras da Estação Mendes-Vila Natal, da Linha 9-Esmeralda, da CPTM, que interliga Osasco até o extremo sul de São Paulo. A comitiva anunciou o início da construção da Estação Varginha e do terminal de ônibus municipal, que será integrado ao empreendimento.

“Nós temos já uma previsão concreta de entrega da estação Mendes-Vila Natal em novembro de 2020 e da estação Varginha em novembro de 2021. Decidimos construir um novo terminal de ônibus ao lado da estação Varginha, estimado em R$ 60 milhões”, explicou Garcia.

Os serviços terão início nos próximos dias, com investimento total de R$ 945 milhões, sendo R$ 500 milhões da União e R$ 445 milhões do estado, segundo o governo paulista.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em 2021 e fazem parte da expansão da Linha 9-Esmeralda, da CPTM. Além das estações Mendes-Vila Natal e Varginha, serão construídos quatro viadutos rodoviários, uma passarela sobre a ferrovia e cinco passagens subterrâneas, sendo duas exclusivamente para pedestres.

“Tenho a honra de participar ativamente da concretização desta obra tão importante para quem vive no extremo sul de São Paulo. Como Ministro das Cidades do governo anterior, liberei recursos e autorizei a retomada da obra. Agora na Secretaria dos Transportes Metropolitanos em São Paulo tenho a felicidade de executar o projeto”, destacou Baldy.

Serão beneficiados os moradores da Estrada dos Mendes e dos bairros Varginha, Vila Natal, Jardim Icaraí, Jardim São Bernardo e Conjunto Residencial Palmares. Com a abertura das novas estações, a estimativa é de que mais 110 mil passageiros passem a utilizar a Linha 9-Esmeralda diariamente.

O terminal de ônibus municipal também será construído pela CPTM e terá uma passarela de interligação com a Estação Varginha. Serão 10.000 m², com 500 metros de plataformas para embarque e desembarque, além de itens de acessibilidade e escadas rolantes. A demanda é estimada em 30 mil passageiros por dia.

Acessibilidade

De acordo com o governo do estado, as novas estações da CPTM serão totalmente acessíveis, com elevadores, banheiros adaptados e rota tátil, além de escadas rolantes.

Em obras desde o fim do ano passado, a Estação Mendes-Vila Natal contará com uma de área de 4.500 m² e bicicletário com 50 vagas.

A Estação Varginha terá 5.000m², bicicletário com capacidade para 750 vagas e integração com o novo terminal de ônibus.