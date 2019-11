Novas regras para as eleições 2020 são tema de palestra na Câmara de Carapicuíba

Novas regras para as eleições 2020 são tema de palestra na Câmara...

A Câmara Municipal de Carapicuíba promove, dia 29, às 14h, a palestra “Eleições 2020 – Novas Regras”, com o advogado Edú Eder de Carvalho, militante no Direito Eleitoral.

Serão abordados os temas referentes à impossibilidade de coligação partidária na eleição proporcional, prazos de filiação e de domicílio eleitoral, propaganda eleitoral, alteração na distribuição das vagas para os cargos de vereadores, entre outros assuntos que sofreram modificações desde a última eleição municipal.

A palestra será aberta ao público em geral, futuros candidatos, dirigentes partidários e interessados na discussão do tema. Será realizada às 14h do dia 29 de novembro, sexta-feira, no Plenário da Câmara Municipal de Carapicuíba (Travessa Virginio Pasine, 65, Centro).