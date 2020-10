Novas regras para radares de velocidade entram em vigor a partir do dia 1°

A partir de domingo (1°), começam a valer os novos requisitos técnicos para a fiscalização da velocidade de veículos. As novas regras foram definidas por resolução publicada em setembro pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

publicidade

O Contran pretende evitar, entre outras práticas, que a instalação de radares fixos ou portáteis seja feita em locais pouco visíveis. De acordo com o órgão, vinculado ao Ministério da Infraestrutura, as medidas visam priorizar o caráter educativo, em vez do punitivo.

Locais com fiscalização de excesso de velocidade por meio de radares fixos deverão ser precedidos de sinalização. Entre as mudanças implementadas, também estão proibidos a instalação do uso de radares sem dispositivo registrador de imagens e a restrição do uso de radar do tipo fixo redutor em trechos críticos e de vulnerabilidade de usuários da via, como pedestres, ciclistas e veículos não motorizados. (Com Agência Brasil)

publicidade