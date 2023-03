Nove máquinas caça-níqueis são apreendidas dentro de lanchonete no Centro de Barueri

Policiais militares apreenderam nove máquinas caça-níqueis escondidos dentro de uma lanchonete, na região central de Barueri. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (28).

publicidade

Equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para averiguar o estabelecimento localizado na rua Campos Sales. No endereço, os policiais encontraram as máquinas em funcionamento.

Foram conduzidos ao DP de Barueri o responsável pela lanchonete e duas pessoas que jogavam no momento em que a polícia chegou.

publicidade