Novembro Azul: Barueri inicia ações voltadas à saúde do homem nesta sexta (4)

A Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde de Barueri (Cabs) inicia nesta sexta–feira (4) uma série de ações em alusão à campanha Novembro Azul, que conscientiza sobre a prevenção do câncer de próstata.

publicidade

Serão realizadas palestras, exibição de vídeos educativos e rodas de conversa programadas para acontecer ao longo do mês nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Ganha Tempo e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs).

O primeiro evento a abrir o Novembro Azul será na UBS Vince Nemeth, no Jardim Audir, onde acontecerá uma palestra com orientações sobre saúde na sala de espera do equipamento.

publicidade

Confira a programação completa abaixo:

Local / Data / Horário / Ação

publicidade

UBS Vince Nemeth (04/11 às 16h) – Palestra com orientações aos usuários;

UBS Dr. Adauto Ribeiro (09/11 às 9h) – Conversa com pacientes e distribuição de material informativo;

UBS João de Siqueira (09/11 às 11h) – Palestra sobre saúde do homem e exibição de vídeo informativo;

UBS Elisabete Izilda Duleba (10/11 às 8h) – Roda de conversa com usuários;

Ambulatório Ganha Tempo (11/11 às 10h) – Palestra sobre prevenção do câncer de próstata e entrega de panfletos educativos;

UBS Armando Gonçalves de Freitas (16/11 às 16h) – Orientação aos usuários sobre saúde do homem com solicitação de exames conforme protocolo

UBS Maria Francisco de Melo (16/11 às 16h) – Palestra aos usuários e oferta de consulta sobre saúde do homem;

UBS Katia Kholer (17/11 às 15h) – Atividade de mobilização de equipes de saúde da unidade, orientação aos usuários e distribuição de panfletos;

UBS Amaro José de Souza (17/11 às 9h) – Palestra: “Você é homem de verdade quando se cuida”, vídeo na sala de espera e realização de exames preventivos

UBS Raquel Sandrini Ruela (18/11 às 10h) – Roda de conversa sobre prevenção e tratamento / intensificação no atendimento aos homens com base no protocolo de saúde do homem

UBS Júlio Lizart (18/11 às 14h) – Palestra e incentivo à realização dos exames preventivos

UBS José Francisco Caiaba (18/11 às 10h) – Palestra sobre cuidados para melhor saúde do homem

Caps Álcool e Drogas (18/11 às 10h) – Roda de conversa com usuários sobre cuidados com a próstata

UBS Edini Cavalcante Consoli (23/11 às 10h) – Palestra e incentivo à realização dos exames preventivos

UBS Benedito de Oliveira Crudo (24/11 às 16h) – Exibição de vídeo educativo aos usuários

UBS Hermelino Liberato Filho (25/11 às 10h) – Palestra sobre saúde do homem, solicitação de exames e consultas

UBS Maria Magdalena Macedo (25/11 às 13h) – Palestra sobre a Importância de Prevenção e Cuidados com a saúde do homem

UBS Pedro Izzo (28/11 às 15h) – Orientação aos usuários e entrega de informativo, palestra

UBS Hélio Berzaghi (28/11 às 16h) – Roda de Conversa com os usuários, Tema: Cuidar também é coisa de homem

UBS Pastor José Roberto Rossi (29/11 às 8h) – Palestra sobre câncer de próstata na unidade

Caps Infantojuvenil (mês inteiro) – Entrega de material informativo sobre a saúde do homem