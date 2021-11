Novembro Azul: Barueri realiza coleta de exames e palestras voltadas à saúde do homem

A Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde de Barueri (Cabs) preparou uma programação especial nas Unidades Básicas de Saúde para reforçar a campanha Novembro Azul, que visa incentivar os homens a buscarem o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ação acontece até o dia 26 deste mês.

Nos dias 8, 16, 22 e 29 de novembro, das 15h às 19h, haverá uma busca ativa de pacientes na UBS Hélio Berzarghi, do Jardim Paulista, para a realização de exames.

Já na unidade Adauto Ribeiro (que está em reforma e atende temporariamente na UBS Benedicta Carlota), serão realizadas coleta de exames e uma palestra de sensibilização com o tema “Drible o preconceito, cuide da sua vida”, a partir das 10h30. No mesmo dia, a equipe do Caps Infantil fará uma abordagem sobre o tema “Previna-se, precisamos de você” às 11h.

No dia 11, será a vez da UBS Drª Elisabete Izilda Duleba fazer uma roda de conversa, às 11h, na sala de espera da unidade. No dia seguinte (12), terá mais roda de conversa com equipe multiprofissional sobre “Preconceitos e saúde do homem” na UBS Júlio Lizart (Vale do Sol), das 10h às 16h.

No dia 16 de novembro, a partir das 14h, na UBS João de Siqueira (Jd. Regnalice), o tema “A importância no cuidado da saúde do homem” será abordado em uma palestra, além da intensificação no atendimento para solicitação de exames. Nesse mesmo dia, a UBS Edini Cavalcante Consoli (Jd Tupan) também fará a abordagem sobre o tema, das 13h30 às 14h30.

No dia 17, a UBS Amaro José de Souza (Jardim Mutinga), em conjunto com a UBS Maria Magdalena Macedo (cujos atendimentos estão ocorrendo na UBS do Mutinga, já que está em reformas) fará uma palestra sobre “Saúde do homem”.

Na UBS Maria Francisca de Melo (também em reforma e com atendimento provisório no Ginásio de Esportes Pedrinho Lopes, no Parque Viana), no dia 18, às 14h, será realizada uma palestra sobre “A importância do cuidado da saúde do homem” e intensificação no atendimento.

Já no dia 19 acontecerão palestras que abordarão o tema em duas unidades: UBS Vince Nemeth, no Jardim Audir (às 15h) e na Katia Kholer, no Engenho Novo (às 10h e às 14h).

No dia 25 a UBS Pedro Izzo (atendimento provisório na UBS Dra. Kátia Kohler, no Engenho Novo, devido a reforma) sediará a palestra “Heróis também se cuidam”, às 16h. No dia 26, a agenda do Novembro Azul encerra na UBS Benedito de Oliveira Crudo (Jd. Boa Vista), às 15h, com a palestra “Sinalizando a importância da prevenção”.

