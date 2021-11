Novembro Azul: UBSs de Osasco realizam exames de prevenção ao câncer de próstata

A Secretaria de Saúde de Osasco preparou uma programação especial nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para reforçar a campanha Novembro Azul, que alerta a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Até o dia 26 de novembro, além de palestras gratuitas, serão oferecidos para o público masculino serviços como: atualização de caderneta de vacinação de adulto, acolhimentos de enfermagem, médico e odontológico e exames de PSA (antígeno prostático específico).

Nesse ano, a ação na cidade foi intitulada “Novembro Azul – A Força do homem está na coragem de se cuidar”, que visa alertar homens maiores de 45 sobre o tema. A iniciativa acontece no mês em que é celebrado o Dia de Combate ao Câncer de Próstata, responsável pela morte de um homem a cada 38 minutos no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Como participar das ações no Novembro Azul em Osasco:

A iniciativa é voltada aos homens que moram em Osasco. Para participar, é preciso comparecer na UBS onde é cadastrado portando RG, CNH e cartão do SUS.

Para a coleta do exame do PSA, é necessário preparo prévio com abstinência sexual, não realizar exercício físicos em bicicleta ou praticar equitação 48 horas antes; não fazer uso de supositório ou sondagem uretral e não realizar toque retal 4 dias antes; não realizar ultrassonografia transretal 7 dias antes; não realizar biópsia de próstata 30 dias antes; não realizar colonoscopia e retossigmoidoscopia nos 15 dias antes.

