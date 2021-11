Novidade em Osasco, Clínica da Cidade tem consultas a partir de R$ 95 e mais de 20 especialidades

A rede Clínica da Cidade inaugurou sua primeira unidade em Osasco, na rua Primitiva Vianco, no Centro. A nova clínica, com 360 m², conta com mais de 20 especialidades médicas, salas de exames e ponto laboratorial. As consultas custam a partir de R$ 95, entre mais de 20 especialidades e 3 mil exames laboratoriais e de imagens oferecidos.

“A Clínica da Cidade é medicina para todos, independente da classe social”, diz Rafael Teixeira, CEO e cofundador da Clínica da Cidade. “Os moradores de Osasco e região podem esperar por uma assistência médica completa, com equipamentos de ponta, qualidade e agilidade no agendamento de consultas e exames. O paciente conseguirá agendar online, por meio do site da Clínica da Cidade, via WhatsApp, no mesmo dia ou na mesma semana. Também poderá contar com pacotes de ‘check-ups’ que incluem consulta, exames e retorno dentro de 21 dias”, destaca.

Algumas das especialidades disponíveis na Clínica da Cidade no Centro de Osasco são: Alergologia, Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral, Hematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Homeopatia, Neurologia, Nutrição, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia. Exames: Ultrassonografia, exames laboratoriais, cardiológicos, raio-X, ressonância, tomografia, toxicológico, endoscopia, entre outros.

Serviço:

Clínica da Cidade – Osasco

Rua Primitiva Vianco, 679, Centro / Horário de atendimento: 2ª a 6ª: das 7h30 às 18h / Sábado: das 7h30 às 12h / WhatsApp: (11) 5464-6770 / sp.osasco@clinicadacidade.com.br