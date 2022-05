Novo acesso a Alphaville, em Barueri, deve ser entregue até junho

A Prefeitura de Barueri deve liberar em breve a nova alça de saída da ponte Akira Hashimoto sobre o Rio Tietê. As obras estão 90% concluídas e devem ser entregues até o final deste primeiro semestre.

A alça faz ligação da avenida General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva com a Estrada da Aldeinha para a avenida Dr. Dib Sauiá Neto (Via Parque), em Alphaville.

São cerca de 200 metros de extensão, com pista única, calçadas, pilares, postes de iluminação, gradis de ferro, guarda-corpos de concreto para proteção de motoristas e pedestres. Para conclusão total da obra, faltam serviços complementares como execução de piso de concreto, calçadas, além da remoção de cabos de fibra ótica e de postes da Enel.

A obra deve facilitar o deslocamento dos motoristas que trafegam pelas imediações do bairro da Aldeia com destino a Alphaville, aliviando o congestionamento no local em horários de pico.