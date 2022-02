Novo batistério de Osasco tem púlpito, arquibancada, vestiário e capacidade para 170 pessoas

A Prefeitura de Osasco entregou no sábado (19) o novo batistério da cidade, que recebeu o nome de “Edméia do Nascimento Amaral”, no Parque Chico Mendes, City Bussocaba. A entrega fez parte do calendário de comemorações dos 60 anos de Osasco.

publicidade

Além da piscina batismal, o espaço ganhou um deck com um púlpito para realização de cerimônias, arquibancadas para que familiares e amigos dos batizados possam acompanhar o ato e também vestiários feminino e masculino com acessibilidade.

A prefeito Rogério Lins esteve acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Aline Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, deputados, a vereadora Ana Paula Rossi (autora do projeto de denominação do batistério), secretários municipais e o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Lázaro Antônio Suave. “É uma grande alegria entregar o Batistério e realizar o sonho de muitas denominações evangélicas, que poderão realizar os batismos na cidade”, disse o prefeito.

publicidade

Com capacidade para 170 pessoas, fiéis de várias denominações, passam a contar com um espaço seguro para o ritual de batismo. Entre as novidades, banheiro e vestiário contemplando acessibilidade; barras de acessibilidade dentro da piscina batismal e em todo perímetro; uso de água específica para piscina batismal, evitando a utilização das águas do córrego, preservando o fluxo natural e os peixes.

Também foram construídos no novo Batistério, mini arquibancada para amigos e familiares acompanharem o batismo, um palco para músicos e demais oradores e um segundo palco coberto.

Paisagismo e sustentabilidade

A Prefeitura de Osasco utilizou ainda piso intertravado em algumas áreas de circulação, mantendo a permeabilidade do solo e permitindo o fluxo de pessoas antes e depois do batismo, evitando escorregões ou quedas no caso de pés molhados. Outro investimento visando a proteção dos fiéis são os guarda-corpos instalados em vários pontos do Batistério e que atendem as normas NBR, além de maior iluminação no espaço em relação a instalação anterior.

publicidade

O paisagismo seguiu os padrões do parque que é uma área de preservação. O projeto foi totalmente executado sem a retirada de nenhuma árvore existente na área.

Com o conceito de sustentabilidade e preservação aliados a maior adequação ao uso dos religiosos, tanto no palco, no piso do deck quanto no assento da mini arquibancada foram utilizadas Madeira Plástica Ecológica.

Já a madeira natural, pinus tratado e envernizado, utilizada na estrutura e nas travessas, é proveniente do reflorestamento, extraída para construção civil, é tratada e aparelhada para acabamento.