Novo Burger King de Barueri é 100% digital, com atendimento via totens e app

Novo Burger King de Barueri é 100% digital, com atendimento via totens...

A BK Brasil, operadora do Burger King no país, abriu recentemente as portas da nova unidade no Centro de Barueri. A novidade é que a loja é a primeira da região 100% digital, em que o pedido e o pagamento são feitos via totens, sem a necessidade de atendentes.

O prédio está localizado na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, próximo ao Ganha Tempo de Barueri, e conta com dois pavimentos e o drive thru. Na cidade, este é o sexto restaurante do Burger King.

A nova loja funciona no formato digital, ou seja, tanto o pedido como o pagamento são feitos via totens de autoatendimento, aplicativo ou delivery, e os funcionários atuam apenas na produção dos lanches e de outros itens do cardápio.

Cerca de 35 colaboradores, entre gerentes, coordenadores e atendentes, foram contratados para atender a demanda do novo Burger King de Barueri.

A BK Brasil afirma que a loja 100% digital “é mais um passo da companhia em sua jornada de transformação” e que pretende expandir o modelo para mais cidades brasileiras ainda neste ano.