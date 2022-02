Novo campus da Unifesp Osasco terá capacidade para receber 3 mil estudantes

As obras de construção do novo campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Osasco continuam. Na última semana, o prefeito Rogério Lins (Podemos) esteve no local, em Quitaúna, ao lado do reitor Nelson Sass e da diretora acadêmica Luciana Onusic. A previsão para conclusão das obras ainda não foi divulgada.

O novo campus passará a ser a instalação definitiva da Unifesp Osasco e terá capacidade para receber cerca de 3 mil estudantes. A unidade oferecerá cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e Relações Internacionais, entre outros.

De acordo com a Unifesp, o projeto conta com 34 salas de aula, 19 laboratórios de pesquisa, seis anfiteatros, biblioteca, auditório com 280 lugares, duas salas de aula/informática, secretarias acadêmicas de graduação, pós-graduação e extensão, 55 salas de professores, restaurante universitário, praça digital, estacionamento e área de convivência.

O campus fará ainda o uso de cobertura verde, captação e reuso da água da chuva, placas de aquecimento solar e geração de energia com placas fotovoltaicas.

Durante a visita, foi discutida uma parceria entre a Prefeitura de Osasco e a instituição, vinculada ao governo federal, para a conclusão da obra a fim de agilizar o processo de entrega.