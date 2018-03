Novo Ceasa pode ser instalado em Carapicuíba ou Santana do Parnaíba

Na última sexta-feira (16), o governo do Estado apresentou um resumo de quatro propostas de empresas interessadas na operação do chamado Novo Centro de Abastecimento Alimentar em São Paulo, que passará a ser chamado de Novo Ceasa. Dois terrenos da região estão sendo cotados: um na Lagoa de Carapicuíba e um terreno em Santana de Parnaíba.

O terreno na Lagoa de Carapicuíba, proposto pela empresa FRAL, fica próximo à região de Osasco, além de ter acesso pela rodovia Rodoanel Oeste. O local tem total de 1,9 milhão de m² e sugestão de 864m² de área construída.

Já o terreno de Santana de Parnaíba, proposto pela Ideal Partners, ofereceu um imóvel com 4 milhões de m² e sugestão de operar com uma área construída de 1 milhão de m². O local dá acesso ao Rodoanel Oeste e rodovias Castelo Branco e Anhanguera.

A terceira proposta é para a empresa se mudar para uma área de 4 milhões de m² no km 26 da Rodovia dos Bandeirantes, com acesso ao Rodoanel. A proposta foi feita pela empresa NESP e, até o momento, a área construída não foi especificada.

A quarta e proposta foi feita pela Companhia Paulista de Desenvolvimento (CPD), que traz um terreno de 2 milhões de m² na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na junção dos trechos Norte e Oeste do Rodoanel. A proposta é operar com área construída de 482 mil de m².

As sugestões serão avaliadas pelo Governo do Estado junto com os estudos completos, que incluem aspectos como construção, implantação, modelagem operacional, econômico-financeira e jurídica e ainda impacto ambiental, eventuais desapropriações e possibilidade de uso do modal ferroviário.