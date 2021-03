Novo Centro de Distribuição da Ambev em Osasco também vai contratar via Portal do Trabalhador

A Prefeitura de Osasco tem buscado estreitar as relações com empresas que têm empreendido na cidade com o Portal do Trabalhador à disposição para auxiliá-las na contratação de funcionários. O novo Centro de Distribuição da Ambev, que deve ser inaugurado até o fim do ano, na Vila Menck, também deve ter processos seletivos realizados com o apoio do órgão municipal, segundo o prefeito Rogério Lins (Podemos), que visitou as instalações nesta quarta-feira (17).

publicidade

Com uma área construída de cerca de 20 mil metros quadrados, o novo Centro de Distribuição da Ambev em Osasco funcionará 24h e terá capacidade para armazenar e distribuir 70 mil hectolitros de bebida por mês e deve gerar cerca de 300 empregos, entre diretos e terceirizados, contratados via Portal do Trabalhador, de acordo com a Prefeitura.

O local passa por obra de expansão em mais 8 mil m². O prazo previsto para começar a operar é final do último trimestre de 2021. Cerca de 120 caminhões devem operar no centro de distribuição, garantindo que grandes marcas de bebidas cheguem aos bares, restaurantes e supermercados da região com qualidade e agilidade.

publicidade

A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica. Atualmente a empresa está presente em 19 países e reúne, segundo dados oficiais, 32 cervejarias e 2 maltarias no Brasil, 30 marcas de bebidas.

Entre as bebidas produzidas pela Ambev no Brasil estão as cervejas Brahma, Skol, Bohemia, Original, Corona, Antarctica e Budweiser, entre outras, além de refrigerantes como Guaraná Antarctica, Pepsi, Soda Limonada e Sukita. A companhia tem cerca de 35 mil funcionários no país.

publicidade

Camil e Havan

A Prefeitura também já disponibilizou o Portal do Trabalhador para processos seletivos de outras grandes empresas que estão chegando à cidade, como a loja da Havan, que deve ser inaugurada em abril, e a nova fábrica da Camil Alimentos.

“Enxergo nessa vinda uma oportunidade muito importante de geração de vagas. Nessa visita, pudemos apresentar e colocar o Portal do Trabalhador à disposição da empresa para que, juntos, possamos reinserir os osasquenses desempregados no mercado de trabalho formal”, declarou o secretário de Emprego, Trabalho e Renda do município, Gelso Lima, após visitar as novas instalações da Camil.

Pequenas empresas que quiserem apoio na intermediação de mão-de-obra também podem contar com serviços do Portal do Trabalhador de Osasco.

Importante: A chegada de empresas à cidade costuma gerar golpes nas redes sociais com pessoas que não têm relação com as companhias oferecendo vagas de emprego usando o nome delas. Os interessados em oportunidades de emprego devem sempre acompanhar as redes e sites oficiais das empresas ou instituições e órgãos de intermediação de mão-de-obra confiáveis, como o Portal do Trabalhador.

VIOLÊNCIA// Carrefour se pronuncia sobre arrastão em loja na Raposo