Novo Centro de Enfrentamento ao Coronavírus recebe pacientes graves em Carapicuíba

Na quarta-feira (25), a Prefeitura de Carapicuíba entregou o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, na Vila Dirce (ao lado do Pronto Socorro). O local é equipado com respiradores, monitores, leitos e equipe médica completa e recebe somente os pacientes internados nos Prontos Socorros do município com quadros mais graves da doença.

Após os cuidados iniciais, os pacientes atendidos no Centro de Enfrentamento ao Coronavírus em Carapicuíba serão transferidos para o Hospital Geral, que também possui estrutura, inclusive com UTIs (Unidade de Terapia Intensiva).

“Cerca de 80% dos casos de coronavírus apresentam sintomas leves e devem ser trados em casa, mas estamos trabalhando para ampliar o atendimento daqueles que tiverem problemas respiratórios, com necessidade de cuidados médicos e equipamentos adequados”, explica o prefeito Marcos Neves.