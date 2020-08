Novo Centro de Especialidades de Barueri será aberto nesta segunda (3)

O Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta, em Barueri, será aberto a partir desta segunda-feira (3). O equipamento de saúde foi implantado no centro da cidade, entre a avenida Henriqueta Mendes Guerra e as ruas Benedita Guerra Zendron e Santa Úrsula, onde funcionava o Serviço de Atendimento Especializado.

Com espaço amplo, infraestrutura completa e acessível, o novo Centro de Especialidades de Barueri permitirá a ampliação de serviços médicos no município, já que agora conta com 66 consultórios, além de área administrativa, auditório para atendimentos em grupo e eventos, estacionamento para funcionários, dentre outros espaços.

“Com um espaço físico maior não teremos problema de oferta de consultórios para atendimento médico, porque tivemos alguns problemas de contratação de mão-de-obra por não termos mais espaço, não termos consultórios em determinados horários”, explica a coordenadora da unidade, Juliana Pinto Pacheco.

Publicidade

Os mais de 6 mil metros quadrados de área construída passam a acolher o até então Ambulatório de Especialidades, ligado à Coordenadoria de Atenção Especializada à Saúde. “Teremos auditório para atendimentos em grupo, que não tínhamos, salas de pré e pós-consulta, medicação, tudo sendo feito dentro da legislação atual e com as devidas separações. É um centro médico modelo”, garante a coordenadora.

“O Centro de Especialidades reúne o que há de mais moderno e avançado e certamente marcará mais um grande salto na medicina especializada dessa cidade”, disse o secretário de Saúde, Dionisio Alvarez Mateos Filho.

Antes do Ambulatório de Especialidades havia o Centro de Saúde 1, que contava com algumas especialidades médicas distribuídas em 12 salas de consultórios. Era uma unidade mista, cujos serviços eram fornecidos parte pela Prefeitura e parte pelo governo do estado.

Com a construção do então Sameb, atual Pronto-Socorro Central, o serviço passou a ser prestado no térreo do novo prédio, o que originou o Ambulatório de Especialidades. Em 2006, a Prefeitura construiu um prédio exclusivo para o Ambulatório, ao lado da Farmácia Municipal, que acolheu o serviço até agora, quando foi transformado em um centro de atendimento especializado.