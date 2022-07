Novo Centro Municipal de Referência em Qualificação Profissional é entregue em Osasco

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco entregou hoje (6) o novo Centro Municipal de Referência em Qualificação Profissional, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, 372, no Helena Maria.

O Centro funciona no segundo andar do mesmo prédio em que já funciona o Portal do Trabalhador de Osasco, unidade Norte.

No local serão oferecidos cursos de capacitação em 11 áreas: Auxiliar de Logística, Técnicas de Vendas, Atendimento ao Cliente, Auxiliar Administrativo, Portaria, Empreendedorismo, Sistema de Gestão da Qualidade, Técnicas de Liderança, Gestão de Processos, Finanças Pessoais e Básico de Informática, além dos cursos eventuais oferecidos em parceria entre a SETRE e outros órgãos da administração pública e outras entidades.

As aulas são gratuitas e, ao final do período, os alunos recebem certificado se o aproveitamento for satisfatório e a frequência mínima for cumprida. O Centro funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.