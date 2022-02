Novo comandante da GCM de Osasco toma posse nesta sexta (18)

Nesta sexta-feira (18), foi realizada a troca de comando da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, na sede da corporação, no Jardim D’Abril. O então comandante da GCM, inspetor Raimundo Pereira Neto, passou o cargo para o inspetor Miguel Arcanjo Maidana.

A solenidade contou com a participação do prefeito Rogério Lins (Podemos), autoridades civis e militares, entre as quais o deputado estadual coronel Telhada.

“Vamos continuar trabalhando para levar ainda mais segurança aos osasquenses, otimizar os instrumentos e equipamentos operacionais, bem como unir a segurança e a tecnologia a fim de continuar diminuindo os índices de criminalidade”, afirmou Maidana, em seu primeiro discurso como comandante da GCM de Osasco.

Na ocasião, Pereira Neto, que comandou a GCM por pouco mais de cinco anos, agradeceu oportunidade. “Cumpri o meu dever com a corporação. Como todo guarda municipal, trabalhei e trabalho incansavelmente. Dediquei os meus maiores esforços, dia após dia. Agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram com a minha caminhada nesse tempo”.

Já o coronel Virgolino, que comanda a pasta de Segurança e Controle Urbano, agradeceu o trabalho do inspetor Raimundo no período em que esteve à frente da GCM, desejou sucesso ao novo comandante e destacou os valores da instituição. “A Guarda Municipal de Osasco tem que manter valores inegociáveis, entre eles a credibilidade e a integridade. Nós estamos aqui para amparar, acolher e respeitar as pessoas que precisam do nosso trabalho”, apontou o secretário.

Além de falar dos investimentos que foram feitos na área da segurança pública nos últimos anos, o que inclui novos concursos para contratação de agentes, troca de viaturas, ampliação do número de câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) e novos armamentos, o prefeito Rogério Lins enalteceu o trabalho que até então vinha sendo feito pelo inspetor Raimundo e desejou boa sorte ao novo comandante.

“Maidana, você tem todo apoio do nosso governo para defender a nossa cidade. Tenho certeza de que você e todo esse time continuará fazendo um grande trabalho para a nossa população. A vocês da área de segurança pública, todo o nosso respeito. Vocês são muito importantes para que a nossa cidade cresça e se desenvolva ainda mais”, disse o chefe do Executivo.

Sobre Maidana, novo comandante da GCM Osasco:

Miguel Arcanjo Maidana nasceu em Tupanciretã/RS e mudou-se para Osasco em 1987. É casado com Renata e pai do Everson e da Alessandra.

Possui Graduação Acadêmica em Gestão de Segurança Pública pela Universidade Anhanguera e Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) em Guarda Municipal pela Faculdade Unyleya, de Brasília. Agrega ao currículo cursos extracurriculares de aperfeiçoamento, entre eles de Polícia Comunitária; Formação de Formadores; Aspectos Jurídicos de Atuação Policial; Sistemas e Gestão em Segurança Pública pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), órgão público superior de nível federal vinculado ao Ministério da Justiça.

Atuou como gráfico no setor privado durante 10 anos. Iniciou no setor público em 1992, quando ocupou o cargo efetivo de Guarda Civil na GCM Osasco. Entre os anos de 2003 e 2005 exerceu a graduação de Classe Distinta, assumindo em 2006 como inspetor em cargo de comissão. Em 2011 ascendeu à graduação de Inspetor de Carreira.

Dentro da Corporação ocupou a chefia de vários setores e equipes. É instrutor da Divisão da Escola de Formação e Ensino da GCM Osasco, no qual ministra a disciplina de Técnicas Operacionais.

Em 2018 assumiu a Diretoria do Departamento de Fiscalização e Controle Urbano (DCU) da Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru), permanecendo no cargo até 7 de fevereiro de 2022. A convite do chefe do Executivo, deixou o cargo para assumir o comando geral da GCM Osasco.