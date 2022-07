Novo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Osasco empossa comitê gestor nesta quinta

Será realizada nesta quinta-feira (28), às 8h30, a cerimônia que marca a transição da ACEO Mulher para Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) Osasco e a posse do comitê gestor da entidade.

A cerimônia acontece durante a 6ª edição do encontro Café & Negócios e, por ser um evento especial, estará aberto ao público em geral. A participação é gratuita mediante inscrição prévia que pode ser feita aqui.

A ACEO Mulher é um braço da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Apesar de ter sido criada há mais de dois anos, apenas há seis meses, com o arrefecimento da pandemia, pode sair do papel.

Já o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC São Paulo) é uma entidade ligada à Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). Atualmente o CMEC São Paulo é presidido pela empresária Ana Cláudia Badra Cotait, que estará presente ao evento.

No foco dos grupos está o incentivo ao empreendedorismo feminino e a economia criativa com oferta de cursos, palestras, oficinas de capacitação e incentivo à formalização das mulheres.

Além da cerimônia as participantes do Café & Negócios desta quinta poderão contar com expositores no local, palestras sobre empreendedorismo e uma intensa rede de network.

O encontro Café & Negócios acontece na sede da ACEO, localizada na Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco.

SERVIÇO

Café & Negócios – Cerimônia de posse do comitê gestor do CMEC Osasco

Quando: quinta-feira 28/07, às 8h30

Onde: Sede da ACEO (Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco)

Entrada: gratuita mediante inscrição prévia AQUI.