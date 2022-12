Novo Conselho Municipal de Saúde de Osasco é empossado

Foi empossado para o biênio 2023/2024 o novo Conselho Municipal de Saúde de Osasco. A cerimônia foi realizada ontem (12), na Sala Luiz Roberto Claudino, anexa ao Paço Municipal.

publicidade

Participaram do evento o prefeito Rogério Lins, os secretários Sérgio Di Nizo (Governo), Fernando Machado (Saúde), a adjunta Suzete Franco, o presidente do conselho, Paulo Sérgio Marcelino, o vice-presidente da Câmara Josias da Juco, os também vereadores Adauto Totô e Michel Figueiredo, e representantes da sociedade civil.

O Conselho é composto por dois representantes eleitos e seus respectivos suplentes, de cada uma das 64 unidades de Saúde da cidade (Hospitais, Prontos-Socorros, Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Integrada à Saúde e Centros de Atenção Psicossocial), com gestão paritária. Ou seja, 50% são representantes dos usuários do sistema, 25% por trabalhadores e 25% governo/ entidades sociais.

publicidade

Rogério Lins agradeceu o trabalho dos que até o momento se dedicaram em sua atuação ao Conselho e deu boas-vindas aos que chegam. “É graças a vocês que conseguimos fazer um serviço cada vez melhor na área da Saúde. Tenho ciência de que ainda há muito a ser feito e vamos continuar trabalhando para melhorar. Nossa meta é fazer com que, nos próximos dois anos, todas as UBSs tenham o mesmo padrão de atendimento”, comentou.

“O SUS é uma bandeira que precisa ser defendida”, diz prefeito

publicidade

Ao lembrar dos desafios da administração municipal durante o período mais agudo da pandemia de covid-19, Rogério Lins enalteceu o Sistema Único de Saúde (SUS). “O SUS é uma bandeira que precisa ser defendida, porque passamos por momentos muito difíceis na pandemia e se não fosse o SUS e a dedicação heróica de cada profissional de Saúde poderia ter sido muito pior. Aqui em Osasco sempre apoiamos a ciência, a vida e a vacina. Se tivesse que voltar no tempo, faríamos exatamente da mesma forma”.

O prefeito comentou ainda que, por meio do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste), estuda viabilizar parcerias com o sistema privado para ampliar os atendimentos em especialidades médicas na cidade.

Fernando Machado também defendeu o SUS e agradeceu a atuação dos trabalhadores do setor e representantes do Conselho. “A atuação de cada trabalhador do sistema e dedicação do Conselho são fundamentais para que possamos melhorar os nossos serviços. Então, agradeço aos que estavam no Conselho e aos que chegam pela contribuição de todos”.