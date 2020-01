Novo Datena? Estreia nacional de Sikêra Júnior triplica audiência da Rede TV!

Apontado por muitos como o “novo Datena”, o apresentador Sikêra Júnior estreou o “Alerta Nacional” com transmissão ao vivo para todo o Brasil nesta terça-feira (28) e fez a Rede TV! triplicar sua audiência nas duas maiores regiões do país: São Paulo e Rio de Janeiro.

Em São Paulo, o “Alerta Nacional” registrou 1,1 ponto de média e pico de 1,8. Na segunda-feira (27), o “Tricotando”, o “Papo de Bola” e a escalada do “RedeTV! News” amealharam 0,3 ponto.

O desempenho no Rio de Janeiro foi ainda melhor: 1,2 ponto de média, picos de quase 2 e vitória sobre a Band em parte do confronto – na média, o “Brasil Urgente” e o “Band Cidade” superaram o novo rival por um décimo. Em geral, a RedeTV! costuma marcar 0,4 no terminal carioca.

Sikêra Jr. chamou a atenção com suas declarações fortes em defesa da forte repressão policial ao tráfico e outros crimes e ao uso de drogas no programa “Alerta Amazonas”. (Com informações do “Teleguiado”)

Confira a estreia do “Alerta Nacional”, com Sikêra Jr., na Rede TV!