Novo escândalo coloca Fabio Assunção em risco na Globo

Fabio Assunção, de 46 anos, voltou aos noticiários policiais nesta quinta-feira, 3, ao ser preso e autuado por embriaguez ao volante, depois de bater em dois carros nos Jardins, em São Paulo.

Em conversa com jornalistas, o ator negou que estivesse embriagado. No entanto, ele teria se negado a fazer o teste do bafômetro. “Fui na farmácia e bati no carro da frente, foi só isso. Estou sendo levado de um lado para o outro. Não faço menor ideia [das causas da prisão]”.

O advogado dele, Theodoro Balducci, também negou que Fábio Assunção estivesse embriagado: “Entendemos a prisão dele como absolutamente ilegal, não houve vítima. Não haveria razão nenhuma para prenderem em flagrante e nem para arbitrar fiança”.

Fabio Assunção já havia sido preso no ano passado, em Arcoverde, sertão de Pernambuco, sob acusação de desacato e por dano ao patrimônio público após quebrar vidro de uma viatura e ofender policiais militares. Após o episódio, ele se desculpou e admitiu excessos.

Contrato em risco

Com a nova prisão e os problemas nos quais tem se metido, a paciência da direção da Globo com Fabio Assunção está se esgotando e ele pode perder o contrato fixo de mais de 20 anos com a emissora, segundo informações da jornalista Keila Jimenez.

Atualmente o ator interpreta o juiz Ramiro Curió na série Onde Nascem os Fortes.