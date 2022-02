Novo espaço de Equoterapia de Osasco amplia capacidade de atendimento

O espaço de Equoterapia da Prefeitura de Osasco, localizado no Parque Chico Mendes, foi totalmente reformado. O serviço foi entregue no último sábado (19), durante as comemorações do aniversário de 60 anos da cidade.

publicidade

Com a reforma, o espaço foi ampliado e ganhou mais duas baias de cavalos, aumentando a capacidade de atendimento. Agora, o serviço conta com oito cavalos e poderá atender até 250 alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino, conforme indicação escolar. Antes da reforma, o atendimento a cerca de 70 alunos era feito com cinco cavalos.

“Aqui é um local abençoado e conta com excelentes profissionais. Gostaria de agradecer às famílias pela paciência porque tivemos que interromper os serviços para voltar com um trabalho ainda melhor”, destacou o prefeito Rogério Lins.

publicidade

A Equoterapia é um serviço complementar à educação e visa apoiar a aprendizagem e a participação no âmbito escolar de crianças que apresentem encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral), síndromes neurológicas, traumatismo cranioencefálico, acidente vascular encefálico e distúrbios de aprendizagem, como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD), além de distúrbios comportamentais e deficiência intelectual.

O tratamento é gratuito, individualizado e inclusivo, realizado no contraturno das aulas regulares, durante todo o ano letivo. As sessões acontecem uma vez por semana, com trinta minutos de duração, e são feitas exclusivamente com cavalo, que é o único animal com movimento tridimensional que se assemelha à marcha humana e contribui com o equilíbrio, postura e coordenação motora, além de trazer inúmeros benefícios também na parte pedagógica do estudante.

publicidade

A indicação para o serviço de Equoterapia é feita pelos gestores das unidades educacionais à equipe interdisciplinar da Assessoria Inclusiva da Secretaria, que faz contato com os familiares para orientação e esclarecimentos sobre o programa terapêutico e educacional, pois a presença de um responsável é indispensável nas sessões.