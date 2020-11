Novo feirão Limpa Nome renegocia dívidas com até 99% de desconto e aumenta score na hora

A Serasa realiza, de 3 a 30 de novembro, o maior feirão Limpa Nome de sua história. Os descontos para pagamento das dívidas serão os mais agressivos já oferecidos: até 99%, em mais de 50 empresas parceiras dos mais diversos segmentos.

Entre as empresas que oferecem grandes descontos para pagamentos de dívidas no feirão estão: Itaú, Banco do Brasil, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Oi, Sky, Credsystem, Banco BMG, Crefisa, Hipercard, Conect Car, Tenda e Havan.

É possível renegociar dívidas sem sair de casa, através dos canais digitais da Serasa: site do Serasa Limpa Nome, Whatsapp e aplicativo, e a novidade: renegociação nas mais de 7.000 agências dos Correios em todo o Brasil.

Aumento do Score na hora

Outra grande atratividade deste feirão, é o Serasa Turbo, funcionalidade que permite aumentar o Serasa Score na hora, ofertando assim melhores condições de crédito para os consumidores de todo o país.

“Sabemos da importância do nome limpo para que as pessoas tenham mais chance de conseguir crédito, e assim, recomecem sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já vemos sinais de retomada, por isso, esse ano, junto aos mais de 50 parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior Feirão de todos os tempos” afirma Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.

Seviço:

FEIRÃO SERASA LIMPA NOME ONLINE

Quando: 03 a 30 de novembro //

– Site www.feiraolimpanome.com.br //

– App google play | app store //

– Whatsapp 11 99575-2096 //

– Nas mais de 7 mil agências dos Correios