Novo Fórum de Barueri será inaugurado na quinta-feira (25)

Está pronto o novo prédio do Fórum da Comarca de Barueri, que abrigará aproximadamente 200 funcionários e 14 juízes. Com terreno e obra executados pela Prefeitura Municipal em convênio com o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), o equipamento irá beneficiar toda a região. A inauguração do equipamento será na manhã da próxima quinta-feira (dia 25).

O Fórum de Barueri passou de 3.222 metros quadrados de obra construída – baseando-se no prédio original de 1976 – para 16.408 metros quadrados.

O prédio tem espaços que permitem acessos separados aos presos, juízes, promotores e familiares dos detentos em dias de julgamento. Os magistrados, por sua vez, podem chegar às suas salas e aos locais de audiência de forma independente, utilizando-se de elevadores e passarelas.

A juíza da 5ª Vara Cível e diretora do Fórum, Anelise Soares, afirma que se trata do maior e mais moderno equipamento da região. “Se for considerar a instalação toda conjunta é o maior Fórum, sim. É o mais moderno. O projeto todo foi feito com acessibilidade. Há bastante vagas na frente para o público, o conjunto é todo preparado para receber a todos”, diz.

Localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, na Vila Porto, o novo Fórum da Comarca de Barueri substituirá o antigo, denominado “Desembargador Breno Caramuru Teixeira”, originalmente localizado no Jardim dos Camargos / Vila Boa Vista.