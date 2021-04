Novo Fórum de Osasco deve ser entregue em outubro

Nesta terça-feira (13), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), vistoriou o andamento das obras de construção do novo Fórum da cidade, localizado no Jardim das Flores (ao lado do atual). A previsão é que o novo espaço seja entregue até outubro deste ano.

Na atual fase da obra, as equipes trabalham na área interna do edifício que tem 13 andares, sendo que alguns deles já receberam piso e a rede hidráulica. Finalizando a parte interna do prédio, as equipes começarão a trabalhar no acabamento externo.

Em janeiro do ano passado, a Prefeitura de Osasco assumiu as obras da nova sede do Judiciário, que estavam paradas desde 2015. Atualmente o edifício do Judiciário está instalado em uma área de 3.958 m² e passará a contar com mais 12 mil m², o que permitirá a concentração de diversos serviços.

A visita técnica de Lins foi acompanhada pelo promotor de Justiça Marco Antônio de Souza, o vereador e presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva, e o vice-presidente da OAB Osasco, Alexandre Volpiani.

