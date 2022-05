Novo Fórum de Osasco está com 75% das obras concluídas

A construção do novo Fórum de Osasco, localizado no Jardim das Flores (ao lado do atual) continua. O projeto, que recebeu nesta quarta-feira (25) a visita do prefeito Rogério Lins (Podemos) e do procurador-geral de Justiça, dr. Mario Sarrubbo, está com 75% de obra concluída.

Com 13 andares, o edifício do Judiciário está instalado em uma área de 3.958 m² e passará a contar com mais 12 mil m², o que permitirá a concentração de diversos serviços. Em janeiro de 2020 a Prefeitura assumiu a construção do novo Fórum, que estava parada desde 2015.

Durante a visita, o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, e membros da construtora responsável pela obra, apresentaram a evolução da construção e o cronograma para finalização. “Estamos entrando na fase final da obra. A parte estrutural está pronta e as instalações hidráulicas e elétricas estão finalizadas. Agora iniciaremos a fachada, na parte externa do prédio, além da colocação de divisórias, portas, janelas e vidros. A previsão para entregar o que está no escopo da Prefeitura será no final de outubro, aí entra a parte do Tribunal de Justiça, como a instalação de lógica, colocação do forro e ar-condicionado”, explicou o secretário.

Também estiveram presentes na vistoria, dra. Jeanette Masutti Massa (procuradora-geral de Osasco), Éder Máximo (secretário de Comunicação), dr. José Carlos Cozenzo (subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais), dr. Fernando Pereira da Silva (chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça), dr. Renato Kim Barbosa (chefe de Gabinete das Subprocuradorias-Gerais de Justiça de Políticas Criminais e de Políticas Cível e de Tutela Coletiva), os promotores de Justiça dr. Marco Antônio de Souza (secretário da Promotoria Criminal de Osasco e Promotor de Justiça), dr. Alexandre Nunes de Vincenti, dr. Gustavo Albano Dias da Silva, dr. Rodrigo Cesar Coccaro, dra. Ruth Katerine Anderson Pinheiro, dra. Silvia Tomaz Lourenço Moreno de Oliveira, dra. Stela Maris Gomes de Abreu Rima, entre outros.