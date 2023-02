Novo Fórum de Osasco pode ter estacionamento exclusivo para servidores

As obras de construção do novo Fórum de Osasco, localizado no Jardim das Flores, continuam. A novidade é que o equipamento poderá contar com um estacionamento exclusivo para os servidores.

A solicitação foi feita por representantes da Associação Paulista dos Técnicos Judiciários (Apatej), que receberam nesta sexta-feira (3) a visita do prefeito Rogério Lins (Podemos) e do vereador Josias das Juco (PSD). De acordo com a entidade, o estacionamento garantirá “mais tranquilidade aos profissionais e melhor mobilidade nas vias próximas ao novo prédio”.

No encontro, Rogério Lins afirmou que verificará a viabilidade da solicitação. Devem ser realizados ainda estudos de cessão de um terreno, que fica ao lado do novo Fórum de Osasco, para a construção do estacionamento.

O edifício do Judiciário conta com 13 andares, está instalado em uma área de 3.958 m² e passará a contar com mais 12 mil m², o que permitirá a concentração de diversos serviços. Quando for entregue, o fórum será um dos mais modernos do Tribunal de Justiça de São Paulo.