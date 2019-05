Novo Ka Freestyle 1.0 é um hacth aventureiro equipado e acessível

A Ford inicia em junho a venda do Ka FreeStyle 1.0, hatch aventureiro com atributos típicos de utilitário que amplia a linha com uma opção inédita no segmento. O modelo combina suspensão e posição de dirigir elevadas, visual moderno e esportivo, potência, robustez, segurança, bom espaço interno e conectividade com uma proposta de preço mais acessível na categoria.

O Ka FreeStyle 1.0 é mais um exemplo da evolução da linha Ka, que desde o lançamento da nova geração global, desenvolvida no Brasil, mantém-se entre as mais vendidas do mercado. No ano passado, ela introduziu a versão FreeStyle equipada com motor 1.5, que foi muito bem aceita e abriu caminho para a chegada, agora, da opção com motor 1.0 e câmbio manual.

“O Ka FreeStyle é um veículo versátil e altamente aspiracional que conquistou um espaço importante e hoje responde por 10% das vendas da linha. Com o lançamento da versão FreeStyle 1.0 queremos ampliar esse sucesso, levando a mesma proposta para um leque maior de consumidores”, diz Adriana Carradori, gerente de Produto da Ford.

O premiado motor 1.0 TiVCT Flex de três cilindros, com 85 cv – o mais potente da categoria –, e a nova transmissão manual MX65 de cinco marchas dão um desempenho robusto e eficiente ao modelo. Ele tem também direção elétrica e suspensão com calibração especial, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, rodas de liga leve de 15 polegadas, faróis de neblina, molduras nos para-lamas, soleiras nas portas e rack com capacidade de 50 kg.

O interior é igualmente diferenciado, com teto em preto, painel marrom escuro e bancos parcialmente em couro, de estilo esportivo. No centro, destaca-se a tela flutuante de 7 polegadas da central multimídia SYNC 2.5, com funcionamento intuitivo e excelente visibilidade. Sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado, travas, vidros e retrovisores elétricos completam a lista.

O Ka FreeStyle 1.0 chega como modelo 2020, com preço de R$ 56.690, para inaugurar uma nova faixa no segmento. A linha continua a oferecer também o Ka FreeStyle 1.5, somente com transmissão automática.

Ágil e econômico

O desempenho ágil e econômico do motor 1.0 TiVCT Flex e o acerto dinâmico do chassi tornam o Ka FreeStyle 1.0 um carro versátil e agradável de dirigir. Com potência de 85/80 cv e torque de 105/100 Nm com etanol/gasolina, ele entrega a melhor aceleração e o menor consumo da categoria. Vai de 0 a 100 km/h em 15,1 segundos e tem um rendimento médio de 13,9 km/l com gasolina.

A nova transmissão manual MX65, leve e avançada, proporciona trocas precisas e silenciosas e também contribui para a economia de combustível. Além de dupla sincronização nas três primeiras marchas e ré sincronizada, conta com um acabamento especial de retífica que torna os engates mais suaves.

O desenvolvimento especial de engenharia feito no Ka FreeStyle 1.0 acentua o seu caráter de utilitário. As mudanças incluem altura livre do solo aumentada para 188 mm, bitola 30 mm maior e barra estabilizadora e eixo traseiro reforçados. Os pneus maiores, medida 185/60 R15, a suspensão com amortecedores e molas recalibrados e os coxins do motor com amortecimento hidráulico são outros itens que aprimoram o desempenho em terrenos ásperos.

O seu controle eletrônico de estabilidade e tração é complementado por um sistema de proteção anticapotamento que aciona os freios e reduz a potência do motor em caso de rolagem excessiva da carroceria para garantir a segurança.

A direção elétrica conta com uma calibração especial de assistência que reduz o esforço em manobras de estacionamento e aumenta o controle e precisão em alta velocidade, além de sistemas inteligentes para filtrar vibrações e compensar variações na pista.

Estilo

Visualmente, o Ka FreeStyle 1.0 adota o mesmo estilo da versão FreeStyle 1.5. Seus itens diferenciados incluem grade dianteira cinza do tipo colmeia, faróis com máscara negra, aplique inferior em prata nos para-choques e moldura em preto fosco no contorno da carroceria.

O rack de teto, de design aerodinâmico, suporta até 50 kg para transportar equipamentos como bicicleta, prancha ou caiaque. As rodas de liga leve de 15 polegadas têm pintura cinza perolizada. A carroceria é disponível em seis cores: preto Ebony, branco Ártico, cinza Moscou, cinza Copenhagen, marrom Trancoso e prata Dublin.

O interior também traz uma combinação exclusiva de cores, com teto preto e painel marrom escuro. Os bancos são revestidos em couro e tecido, com duas faixas em tom mais claro no centro e pespontos do mesmo tom.

A central multimídia SYNC 2.5 com tela de 7 polegadas e acabamento em preto perolizado é acompanhada por uma entrada USB iluminada e bandeja para celular no console. As portas têm soleiras personalizadas FreeStyle e os tapetes de borracha em formato de bandeja facilitam a limpeza.

Manutenção econômica

O baixo custo de posse, uma conhecida vantagem de toda a linha Ka, também está presente na nova versão FreeStyle 1.0. Somados os valores das revisões, seguro e peças, ele é o veículo que tem uma das manutenções mais econômicas do segmento.

As três revisões anuais do Ka FreeStyle 1.0 somam R$ 1.380, pelo sistema de preço fixo da Ford. O cliente também tem a opção de contratar um dos planos de manutenção Ford Protect, que permitem pré-adquirir as revisões e incluir o seu valor no financiamento.

