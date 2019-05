Novo modelo de lojas Extra chega a Osasco

Após Carapicuíba, o Extra traz a Osasco um modelo diferenciado de loja. No dia 7 de maio, acontece a inauguração do novo Mercado Extra, na rua Primitiva Vianco, no Centro. Trata-se de um projeto que reformula a infraestrutura interna das lojas e aprimora a experiência de compra dos consumidores, oferecendo unidades mais modernas e completas, segundo a empresa.

Para essas mudanças, a rede está investindo aproximadamente R$ 1 milhão por unidade e ampliará, em média, cerca de 30% o quadro de colaboradores das lojas, para oferecer um atendimento reforçado e mais próximo do consumidor.

A partir de dois pilares, o Mercado Extra traz um novo desenho interno para a unidade: a Rua Comércio, que traz uma dinâmica semelhante à de mercearias, com produtos necessários para o dia a dia e ofertas atrativas; e a Rua do Mercado, que conta com uma grande feira diária e valoriza os produtos como frutas, legumes e verduras, além de perecíveis, com Açougue, Padaria e Peixaria totalmente remodelados.

Para garantir a demanda do novo formato, o Mercado Extra dispõe de um serviço de feira estendido, com produtos fresquinhos de terça a quinta-feira durante todas as semanas, além de equipes reforçadas de atendimento em todas as áreas, especialmente nas áreas de Açougue e Peixaria, que oferecem os mais variados tipos de carnes e cortes; e a Padaria, que conta com diversas receitas de fabricação própria.

Observação do comportamento de compras do consumidor

“O Mercado Extra surge a partir de uma observação contínua do comportamento de compras do nosso consumidor em busca de melhorias que possam facilitar o seu dia a dia. Para o formato de supermercados, identificamos oportunidades para as classes B, C e D com base no mix de produtos e serviços mais adequados”, explica Rodrigo Machado, Diretor do Mercado Extra.

“Por isso, o Mercado Extra muda completamente o desenho interno da loja, facilitando o consumo principalmente de perecíveis. É um novo modelo totalmente voltado para as necessidades de nossos clientes, que procuram praticidade em todos os instantes e agora podem encontrar essas qualidades reforçadas em nossas unidades”, completa.

Outros pontos de mudança são a troca dos equipamentos internos, como balcões de atendimento, e a alteração da comunicação visual, que ficou mais atrativa com a cor roxa na fachada (soma das cores vermelho e azul, características do Extra).

Houve também uma mudança no padrão de comunicação, com a simplificação da folheteria da loja e sobre a forma como as ofertas são apresentadas para o consumidor.

No estado de São Paulo, o Mercado Extra já conta com 26 lojas em operação. “As primeiras operações convertidas para o Mercado Extra têm apresentado um crescimento de duplo dígito em volume de vendas na comparação com os resultados mensais dos estabelecimentos antes da conversão”, finaliza Machado.

Serviço:

Novo Mercado Extra em Osasco

Endereço: Rua Dona Primitiva Vianco, 400

Horário funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h, domingos e feriados, das 8h às 20h