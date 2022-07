Novo Osasco recebe creche reformada

A Creche José David Binsztajn, no Jardim Novo Osasco, que atende 213 alunos, foi totalmente reformada pela Prefeitura de Osasco.

Foi feita a troca do piso das salas de aula; revisão geral das instalações hidráulicas com substituição de peças e/ou equipamentos danificados como bacias sanitárias, chuveiros danificados, torneiras, sifões e demais acessórios; revisão geral das instalações elétricas com a substituição de tomadas, interruptores, projetores e luminárias, assim como eletrodutos e cabos, adequação dos pontos dos ventiladores; pintura interna e externa.

No dia da entrega da reforma, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, falou sobre o compromisso da administração com a educação. “Estamos transformando a educação no município, com melhor infraestrutura, valorização dos servidores, avanços na tecnologia, merenda e uniformes de qualidade, porque se tem uma coisa que o governo pode oferecer que ninguém nunca mais vai tirar é conhecimento e educação de qualidade. E esse é o maior patrimônio que podemos dar para uma criança em formação. A gente quer que nossas crianças sejam as mais preparadas”, destacou.

