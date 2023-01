Novo parque de diversão Animália Park abre vagas de recepcionista, garçom, caixa, pintor e mais em Cotia

Prestes a ser inaugurado, o Animália Park, novo parque de diversões localizado em Cotia, está com diversas vagas de emprego abertas. As oportunidades divulgadas nesta quinta-feira (19) são para atuar nas áreas administrativa, saúde e bem-estar animal, alimentação e manutenção.

publicidade

As vagas abertas no Animália Park são para as funções de: recepcionista, assistente de manejo animal, auxiliar veterinário, veterinário, ajudante de cozinha, atendente, caixa, chefe de cozinha, cozinheira, estoquista, garçom, repositor de Buffet, supervisor de caixa e supervisor de estoque.

Também há oportunidades para ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, ajudante de serralheiro, ajudante geral, coordenador de manutenção, coordenador de operações, eletricista, líder de operações, mecânico, motorista categorias B e D, operador de máquinas (retroescavadeira/Bobcat/Munck), pedreiro, pintor e serralheiro.

publicidade

Os interessados em participar da seleção devem enviar o currículo para o e-mail curriculo@animaliapark.com.br, informando no assunto qual a vaga desejada.

A data de inauguração do Animália Park ainda não foi informada.