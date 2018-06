Novo recorde de acessos: Visão Oeste teve 72,6 mil pageviews nesta terça-feira, 19

No semestre, o Visão Oeste já ultrapassou a marca de 2,4 milhões de pageviews (páginas lidas), de acordo com dados do Google Analytics

O Visão Oeste teve novo recorde de acessos em um único dia nesta terça-feira, 19. O principal portal de notícias de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região teve 72,6 mil visualizações de página nesta terça, segundo o Google Analytics, ferramenta de monitoramento de tráfego do Google.

O serviço contabilizou mais de 58 mil acessos de usuários únicos lendo, conferindo e distribuindo via WhatsApp e outros aplicativos as notícias do portal.

O veículo de comunicação registra um crescimento cada vez maior desde que migrou do jornal impresso para a internet, no ano passado. Os acessos crescem mês a mês. Foram mais 700 mil apenas no mês de maio. No semestre, o Visão Oeste já ultrapassou a marca de 2,4 milhões de pageviews, ainda de acordo com dados do Google Analytics.

Além da ferramenta do Google, o portal aparece com o maior tráfego orgânico entre os sites de notícias da região — bem à frente de qualquer concorrente — em outros medidores importantes, como Alexa, Sem Rush e Similar Web.

Os números de diversas fontes importantes de verificação comprovam que o Visão Oeste se consolidou com larga vantagem como o mais influente portal de notícias da região, atingindo uma base mensal de mais 330 mil leitores, em média.

Fundado em setembro de 2003, o Visão Oeste teve edição impressa, com tiragem semanal de 35 mil exemplares, até abril de 2017. Há um ano, seguindo uma forte tendência de mercado, deixou o jornal impresso e passou a concentrar esforços em se tornar o principal portal de notícias de Osasco e região.

“Temos de nos adaptar aos novos tempos, às novas ferramentas, para atender aos anseios do leitor. Esse crescimento que temos tido mês a mês é fruto de uma busca constante na prestação de serviços e em captar e atender às demandas de informação da população de Osasco e região, sempre com independência e credibilidade”, destaca o editor do portal, Leandro Conceição.

Alternativa real para anunciantes

Após se consolidar na liderança exclusiva do tráfego de notícias de Osasco e região, o Visão Oeste entrou em nova fase para ampliar o seu crescimento.

“O fortalecimento das mídias digitais é uma tendência mundial. A migração é um movimento necessário para veículos de informação como o portal Visão Oeste e, além disso, representa uma alternativa viável de publicidade e visibilidade para anunciantes, um mercado em que os clientes já não encontram nos impressos o retorno sobre o investimento que tinham há 5 ou 10 anos”, destaca o diretor de inovação do portal, Jeferson Martinho.

Para ajudar atingir os novos objetivos, o Visão Oeste mudou o slogan, que passa a ser “Agora o Mundo é Digital”, e lançou campanhas publicitárias para fortalecer a marca.

Além disso, vem atuando de forma intensa no segmento mobile, com otimização constante da programática do portal e novos serviços, entre eles a possibilidade de adesão dos leitores para recebimento de notificações de notícias diretamente no celular.

Agora o Mundo é Digital Publicidade Visão Oeste: referência em notícias de Osasco e região na internet. Publicado por Jornal Visão Oeste em Quarta-feira, 23 de maio de 2018