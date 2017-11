Novo secretário de Cultura de Osasco se esquiva de comentar polêmicas do antecessor

Novo secretário de Cultura de Osasco se esquiva de comentar polêmicas do...

O novo secretário de Cultura de Osasco, ex-vereador Sebastião Bognar, do PSDB, se esquivou de comentar sobre as polêmicas relacionadas ao antecessor, Gustavo Anitelli, do PT.

“Nossa postura vai ser a da orientação do prefeito Rogério Lins (Podemos). Vamos olhar para a frente, não ficar olhando no retrovisor”.

Anitelli teve a demissão pedida pela bancada evangélica na Câmara Municipal após a Secretaria de Cultura osasquense apoiar a realização de um evento no qual o cartaz de divulgação trazia um beijo na boca entre os super-heróis Batman e Superman e de uma peça de teatro que trazia um policial vestido de mulher.

Semana da Diversidade

Anitelli bateu de frente com os parlamentares e taxou os ataques de “censura”. Além disso, levou adiante o projeto de realização da Semana da Diversidade LGBT, entre esta terça, 7, e domingo, 11, em parceria com o Sesc.



O objetivo do evento é “debater, apresentar e discutir temas culturais e políticas públicas voltadas às lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros”, divulgou a Secretaria de Cultura, nos últimos dias sob o comando de Anitelli.

Bognar também se esquivou de comentar sobre a Semana da Diversidade LGBT. “Vou chegar na Secretaria, tomar conhecimento de cada projeto, de cada atividade, cada situação. Vou discutir isso evidentemente com o prefeito. Vamos por etapas”.

“Vamos potencializar as coisas que são da cidade”

Questionado sobre seus principais para a Cultura em Osasco, o novo secretário declarou: “Vamos potencializar as coisas que são da cidade. Temos grupos culturais que merecem ser mais prestigiados do que são, valorizar o que é da terra. Vamos valorizar bastante o artista da cidade como um todo, em todas as áreas”.