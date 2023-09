Novo trecho da faixa adicional é liberado na rodovia Castello Branco, em Barueri

Foi liberado nesta sexta-feira (22) mais um trecho da nova faixa de rolamento da rodovia Castello Branco, entre os quilômetros 29 e 30, na altura de Barueri.

No primeiro semestre deste ano foi liberada a primeira etapa do trecho. Ao todo já foram entregues para os motoristas 2,7 km da nova faixa, de acordo com a CCR ViaOeste, que administra a rodovia.

As obras seguem em ritmo acelerado entre os quilômetros 27 e 29, e vão trazer mais fluidez para todos que trafegam pela Castello.

