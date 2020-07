Novos ônibus entram em circulação em Osasco

A Urubupungá entregou, na manhã desta quinta-feira (2), 10 novos ônibus para ampliar a renovação da frota do transporte público municipal em Osasco.

Os veículos são da marca Mercedez-Benz OF 1724 (com três portas), zero quilômetro, modelo Caio Apache Vip, com motor eletrônico dianteiro Euro 5, que, segundo a empresa, oferece melhor desempenho e menor emissão de poluentes comparado aos atuais.

Os coletivos contam com elevador de acessibilidade na porta do meio, ar-condicionado e sistema de suspensão pneumática, o que proporciona mais conforto aos passageiros, já que emitem menos ruídos. Foram instaladas quatro câmeras em cada veículo, sendo que três registram o ambiente interno e uma o externo.

Os novos ônibus têm capacidade para transportar 76 passageiros (34 sentados e 42 em pé) e possuem tomadas USB, o que permite o carregamento de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Para os motoristas, os ônibus oferecem ajuste de altura do volante.

“Além do conforto que o usuário vai encontrar com ar-condicionado e carregadores USB para celulares, são ônibus que vão oferecer também maior segurança para a população com as câmeras de monitoramento”, disse o prefeito de Osasco, Rogério Lins.