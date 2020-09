Novotec Expresso: SP abre mais de 2.400 vagas para cursos rápidos grátis

O governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu mais 2.430 vagas para 11 cursos profissionalizantes, do programa Novotec Expresso. As oportunidades são destinadas aos alunos do ensino médio que estudam na rede estadual.

Ao todo, são mais de 9 mil vagas oferecidas para cursos com duração de três meses (90 horas), no formato semi presencial. Os estudantes podem escolher entre os cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação e Produção Cultural e Design.

As opções de cursos oferecias pelo programa são: Recepção e Atendimento ao Cliente, Excel Básico, Vendas em Redes Sociais, Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho, Introdução à Programação de Computadores, Princípios do Empreendedorismo, Informática Básica, Noções de Cibersegurança, Produção Multimídia, Operador de Telemarketing, Criação de Conteúdos para Redes Sociais, Princípios do Empreendedorismo e Produção Multimídia.

A maior parte da carga horária será realizada online e ao vivo na plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais serão organizados pelas unidades escolares, respeitando os protocolos de saúde e segurança dos estudantes, docentes e demais funcionários.

O programa Novotec é voltado aos alunos do ensino médio da rede pública e oferece cursos desenvolvidos para alinhar as demandas atuais do mercado de trabalho com as necessidades dos jovens por profissionalização mais rápida.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo site www.novotec.sp.gov.br. A quantidade de vagas por Região Administrativa e curso está disponível para consulta em: www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/novotec-vagas-por-municipio.pdf

