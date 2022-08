Núcleo de Dança de Barueri tem coreografias premiadas no 29º Festival de Campos do Jordão

O Núcleo de Dança de Barueri participou do XXIX New Fest Dance de Campos do Jordão, realizado pelo Instituto Cultural RV. Das sete coreografias apresentadas, 5 conquistaran os primeiros lugares e 2 os segundos lugares.

Entre as coreografias apresentadas estão “Labirínticos”, “Apolares”, “Perseguição”, “Eminência”, “Outonarse”, “Estudo de Conjunto” e “Uma Tarde no Parque”.

O Núcleo de Dança de Barueri ficou com três coreografias no Top Five, notas mais altas do Festival e recebeu uma honraria especial para o grupo, o Prêmio Hour Concours. Além do coordenador pedagógico Fellipe Camarotto, a equipe contou com o apoio dos professores e coreógrafos Roberta Silva, Ícaro Freire, Ana Carolina Resende, Nicole Sbrissa e Jaqueline Ferreira.

Participaram do festival 56 alunos do Núcleo de Dança de Barueri, da categoria Infantil ao Sênior.