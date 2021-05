O Boticário tem vagas de emprego abertas em Osasco, na Capital e para home office

O Grupo O Boticário está com diversas vagas de emprego abertas em Osasco, na capital paulista e para trabalho remoto (home office). As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas de Marketing, Comercial, Financeira, Logística, E-commerce e Tecnologia da Informação.

Em Osasco, o grupo busca por Consultor de Vendas e Supervisor de Campo. Já na capital, há oportunidades para Analista de Mídia e Performance (Facebook), Analista de Treinamento de Cosméticos para o Varejo, Analista de Logística, Analista de Planejamento Financeiro, Analista de Produto, Gerente de E-commerce, Analista de Trade, Analista de Trade Marketing, Analista de Planejamento de Demanda, Gerente de Loja, Consultor de Vendas e Supervisor de Campo.

Já para trabalho remoto (home office), há vagas para Analista de Dados, Analista de Planejamento de Produções e Demanda, Analista de Desenvolvimento de Canais, Analista de Planejamento Financeiro, Analista sênio de Análises e Reports, Analista Web Analytics, Consultor de Análises e Reports, Desenvolvedor Fullstack (E-commerce), Desenvolvedor Salesforce, Desenvolvedor (Segurança da Informação), Especialista de CRM, Especialista de Marketing de Produto Perfumaria, Gerente de Categoria (Inovação) de Perfumaria Masculina, Gerente Tech Digital (Finanças) e Designer de Produto.

Para o cargo de Consultor de Vendas, é necessário apenas ter o Ensino Médio completo. Pacote Office básico e experiência com vendas e metas são requisitos desejáveis. Além disso, ter conhecimento em produtos de belezas será um diferencial. Já a função de Superviso de Campo exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, carro próprio e CNH regularizada. Experiência na área comercial (porta a porta) e pacote Office básico são requisitos desejáveis.

A vaga de Analista de Logística exige que o interessado esteja cursando ou tenha concluído graduação em cursos de Administração, Economia, Engenharia e correlatas na área de exatas, conhecimento avançado no pacote Office (principalmente Excel e experiência em processos logísticos. Para o cargo de Gerente de E-commerce, é preciso ter ensino superior completo, experiência em e-commerce, domínio de números e perfil analítico, conhecimento de DRE e inglês avançado.

Como se candidatar às vagas de emprego do Grupo O Boticário:

Os interessados em participar do processo seletivo para integrar o quadro de funcionários O Boticário devem acessar o site de vagas da empresa, selecionar o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

O Grupo O Boticário, detentor de marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice? Vult e Avon, é um dos maiores no segmento de beleza e reúne laboratório, fábrica, logística, marketing e varejo. Atualmente, a rede emprega mais de 12 mil colaboradores.

Presente em 15 países, o Grupo possui ainda as plataformas digitais Beleza na Web e Beautbox e mantém o compromisso de investir 1% do faturamento em iniciativas de sustentabilidade, nas atividades da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e no Instituto Grupo Boticário.