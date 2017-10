O brega cult de Odair José é atração dia 6 em Osasco

O estilo popularmente conhecido como brega tem Odair José como um de seus ícones e conquista cada vez mais espaço para além das rádio AM etc. Nessa toada, Odair José faz um mais um show especial no Sesc, celebrando seus 46 anos de carreira, desta vez na unidade Osasco, no dia 6, sexta-feira, a partir das 20h.

Os ingressos estão à venda por entre R$ 6 e R$ 20, no site sescsp.org.br ou nas unidades do Sesc.

Quem já passou dos 30 anos se lembra. Ele surgiu no cenário musical brasileiro na rica década de 70 como um furacão. Odair José, o cantor da pílula; o terror da empregadas, o Bob Dylan da Central do Brasil.

Estes foram algumas das expressões criadas pelos jornalistas da época para tentar definir o então novo fenômeno. Contudo, nenhum dos epítetos criados pela imprensa – e foram tantos que alguns até se perderam no tempo -, consegue traduzir o que realmente significa Odair José, que se define como “um cantor, compositor e músico, mas, acima de tudo, um artista totalmente identificado com a cultura popular brasileira”.

Odair José no Sesc Osasco

06/10 – sexta-feira, a partir das 20h

Sesc Osasco: av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jd. das Flores