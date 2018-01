O humor de Engolindo Sapo… é atração no Teatro Municipal de Osasco

O espetáculo “engolindo sapo… pra um dia comer perereca”, concepção do ator e diretor Renato Scarpin, se apresenta em Osasco, no domingo, dia 21 de janeiro, às 20h, no teatro municipal Glória Giglio.

Publicidade

Trata-se de um espetáculo solo de humor com uma proposta diferente, já que Scarpin intercala momentos de ‘cara limpa’ com personagens inteligentes, inéditas e inusitadas. O subtítulo da peça é uma metáfora, uma brincadeira sobre os sapos que a gente engole na vida, em todos os aspectos do dia a dia, pra quem sabe um dia conseguirmos algo bom.

Em uma época onde as temporadas de teatro são cada vez mais ‘encurtadas’ devido a pouca audiência, o espetáculo, que continua surpreendendo o meio artístico e o público, vem sendo estendido e completa nove anos consecutivos.

No espetáculo, o ator faz uma ácida, porém bem-humorada, crítica à política de impostos do Brasil; às dificuldades de usar o sistema bancário self-service; satiriza as divergências de postura de um casal e da relação entre familiares; entre outros pontos do cotidiano.

Intercalando esses momentos de sátira e descontração, o ator interpreta quatro personagens improváveis: o Sapo da Cantareira, um sapo que vive na Cantareira e está sofrendo com a falta d’água em São Paulo e com os problemas políticos do momento; Mohamed, um terrorista árabe que só se dá mal no Brasil; Nicanor, um idoso que tenta aprender computação, mas encontra todas as dificuldades de se dominar uma nova tecnologia e linguagem tão distantes de sua geração; e Marigreides, uma empregada louca e atrapalhada que entende tudo errado.

Serviço –

ENGOLINDO SAPO… PRA UM DIA COMER PERERECA – Concepção e interpretação: Renato Scarpin.

Duração: 75 minutos.

Gênero: Humor. Classificação: 12 anos.

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$ 25,00 (antecipado até um dia antes da sessão).

Classificação: 12 anos

Vendas: www.ingressodasartes.com.br.

TEATRO MUNICIPAL GLÓRIA GIGLIO.

DOMINGO, às 20h.

ÚNICA SESSÃO 21/01/2018.