“O jogo é sujo”, diz vereador de Osasco sobre saída de Lucas do BBB 21

Ex-BBB foi recebido com festa na volta para a casa e milhões de mensagens de apoio a ele, de famosos e anônimos, têm sido postadas nas redes sociais

A saída de Lucas Penteado do Big Brother Brasil 21 tem agitado as redes sociais neste domingo (9). Um dos que se manifestaram sobre o tema em apoio ao agora ex-BBB foi o vereador osasquense Emerson Osasco (Rede). “O jogo é sujo e arquitetado desde o princípio!”, comentou o parlamentar, que também é militante do movimento negro.

publicidade

O jogo é sujo e arquitetado desde o princípio!#BBBB21 #LucasPenteado — Emerson Osasco (@emersonosasco) February 7, 2021

Emerson Osasco compartilhou ainda o link de uma das vaquinhas virtuais que têm sido realizadas para que Lucas consiga arrecadar o valor do prêmio oferecido pela Globo no BBB 21, R$ 1,5 milhão.

publicidade

Podemos divulgar! ******VAQUINHA OFICIAL******* VAMOS DAR 1 MILHÃO E MEIO PARA O LUCAS LINK PARA DOAR: https://t.co/zvRDHUHRlj — Emerson Osasco (@emersonosasco) February 7, 2021

O ex-BBB afirmou que, se conquistasse o prêmio, usaria o dinheiro para comprar uma casa para a mãe dele. “Queremos mostrar para ele que é possível fazer isso com afeto e com o abraço de quem acredita no que somos e fazemos”, diz o texto de uma das vaquinhas realizadas em prol dele.

publicidade

Lucas pediu para sair do BBB 21 após passar a sofrer rejeição de boa parte dos outros participantes do programa, como os rappers Karol Conká e Projota, e a psicóloga Lumena.

Na madrugada deste domingo, ele passou a sofrer ainda mais críticas após beijar Gil durante uma festa e se revelar bissexual. Outros participantes afirmaram que o beijo seria mais uma de suas estratégias no programa e, após mais uma noite de confusão, ele não resistiu à pressão e pediu para sair da casa mais vigiada do Brasil.

Nas redes sociais, muitos apoiadores de Lucas afirmam que ele sofreu tortura psicológica pelo modo como foi tratado pelos outros participantes durante o programa.

O ex-BBB foi recebido com festa na volta para a casa e milhões de mensagens de apoio a ele, de famosos e anônimos, têm sido postadas nas redes sociais. Confira algumas:

Lucas, sucesso e paz aqui fora. Muito feliz em te vê sendo recebido com tanto carinho pela sua quebrada @koka_lucas pic.twitter.com/6WQo7jNKfD — Mumuzinho (@MumuzinhoC) February 7, 2021

Eu to feliz de ver o sorriso do @koka_lucas, finalmente ele está com pessoas que amam ele de verdade. Merece mais que 1,5mi sim 🏀❤ — lorrany 🌵👒🏀 (@crflola) February 7, 2021

📰Aliança LGBTI+ diz que moverá processo por ‘ataques bifóbicos’ contra Lucas Bifobia também é um discurso de ódio!✊🏽https://t.co/6DXzkthCjI — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) February 7, 2021

Eu espero que Lucas seja muito bem assessorado nos contratos de publicidade. Não há nenhuma pessoa no Brasil nesse momento que imprima mais marketing positivo pra uma marca do que ele. Ele pode pedir QUALQUER quantidade de dinheiro. — Isabela Reis (@bela_reis) February 7, 2021

A VAKINHA PRA AJUDAR O LUCAS. na outra plataforma deu ruim, agora está rolando no catarse. Compartilhem. Lembrando que essa vakinha é oficial e autorizada pelo Lucas e sua família. https://t.co/6Oo4l9kfM6 — Tati Nefertari (@TatiNefertari) February 7, 2021

Essa aqui foi organizada pelo @sensacionalista 👇🏿https://t.co/Pp4aommQiB A vakinha Oficial organizada a partir da anuência da família de Lucas é esta abaixo 👇🏿https://t.co/VMbWzJcjLK Se um link não funcionar, podem usar o outro. É isso meu povo. — Leci Brandão (@lecibrandao) February 7, 2021

O que eles fizeram de mal? Absolutamente nada. Somente nos emocionaram muito. Que nossos Orixás sigam abençoando estas pessoas de luz (Gil e Lucas). Independentemente do resultado do jogo, o que mais importa é que eles, assim como a guerreira Juliette, fiquem bem, + — Leci Brandão (@lecibrandao) February 7, 2021