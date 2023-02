O que é o balanço sucessivo, método construtivo que será utilizado na nova ponte de Osasco

A Viaoeste divulgou que utilizará o balanço sucessivo como método construtivo para a nova ponte de acesso à Osasco, que ligará a marginal da rodovia Castello Branco, na altura do km 15+800, a Avenida Fuad Auada.

Mas do que se trata esse método e por que ele foi escolhido?

Segundo a concessionária, o método do balanço sucessivo consiste na concretagem in loco (no local) e é comumente utilizada para a construção de dispositivos como viadutos e pontes em locais que possuem obstáculos que impossibilitem o escoramento de apoio no solo, para vencer grandes vãos e geometria, como é o caso de rios ou uma rodovia.

O sistema é constituído por treliças que trabalham em balanço, dando suporte a construção sucessivamente das aduelas, que são segmentos do tabuleiro, determinados no projeto estrutural.

Após a concretagem da aduela, o Sistema de Balanço Sucessivo é deslocado para a frente com todo o conjunto de escoramento e fôrmas da aduela, para possibilitar a concretagem ou içamento do próximo segmento da ponte ou viaduto.

No caso da ponte de Osasco, serão feitos oito apoios que darão sustentação para toda a estrutura. Em cada um dos blocos será fixada uma grua que fará o içamento dos materiais até o dispositivo de avanço, facilitando e trazendo agilidade para a confecção da estrutura.

De acordo com a Viaoeste, o método proporciona, dentre outras vantagens, o menor impacto durante o período de obras para os motoristas que utilizam a rodovia Castello Branco e o viário urbano de municipal.