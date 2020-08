“O Que Te Faz Mais Forte” é atração da Tela Quente de hoje (31/08) na Globo

A Tela Quente de hoje (31/08) vai exibir o filme “O Que Te Faz Mais Forte” na tela da TV Globo. O longa, que é dirigido por David Gordon Green e tem Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany e Miranda Richardson no elenco, vai ao ar às 22h45, logo após a novela “Fina Estampa”.

Tela Quente de hoje (31/08) – “O Que Te Faz Mais Forte”

Sinopse: As memórias de Jeff Bauman sobre o dia mais impactante de sua vida, 15 de abril de 2013. Enquanto esperava seu grande amor, Erin, finalizar a participação na maratona de Boston, ele foi atingido por uma das bombas do atentado terrorista e perdeu as duas pernas.

Publicidade

Mais informações

Título original: Stronger

Elenco: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown

Direção: David Gordon Green

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

…

Leia também: