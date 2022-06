O sol aparece, mas pode chover nesta quinta-feira (02/06)

A temperatura esquenta um pouco nesta quinta-feira (02/06) em toda a região. O sol aparece de manhã, mas as nuvens tomam conta do céu no decorrer da tarde e a noite o céu fica nublado e pode chover fraco, segundo o Clima Tempo.

Confira a previsão do tempo hoje (02/06) em Osasco:

Osasco terá temperatura mínima de 17°C e máxima de 26°C nesta quinta-feira. O sol aparece, com muitas nuvens e pode chover pela manhã e noite.

Previsão do tempo em Barueri nesta quinta-feira

Em Barueri a máxima será de 26°C e mínima de 17°C. O dia será nublado com possibilidade de chuvisco durante a noite.

Tempo em Carapicuíba hoje (02/06)

Já em Carapicuíba a máxima deve ser de apenas 25°C e a mínima 16°C, com sol e muitas nuvens. Além disso, também pode garoar durante a noite.

Com informações do Clima Tempo