“O sonho dos brasileiros é que os dois percam a eleição”, diz Doria sobre Bolsonaro x Lula em 2022

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comentou o fato de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontados como principais adversários nas eleições de 2022, terem minimizado a possibilidade de uma terceira via na disputa presidencial.

publicidade

“O sonho do Lula é disputar eleição apenas com o Bolsonaro. O sonho do Bolsonaro é disputar eleição apenas com o Lula. E o sonho dos brasileiros é que os dois percam a eleição. Não adianta serem contra, a melhor via devolverá a esperança aos brasileiros. #NemLulaNemBolsonaro”, declarou Doria.

Possível candidato do PSDB à presidência em 2022, o governador de São Paulo apoiou Bolsonaro em 2018 e depois rompeu com o presidente.

publicidade

O sonho do Lula é disputar eleição apenas com o Bolsonaro. O sonho do Bolsonaro é disputar eleição apenas com o Lula. E o sonho dos brasileiros é que os dois percam a eleição. Não adianta serem contra, a melhor via devolverá a esperança aos brasileiros.#NemLulaNemBolsonaro — João Doria (@jdoriajr) July 20, 2021

Na manhã desta terça-feira, Bolsonaro declarou: “Terceira via… o povo não engole isso aí. É vaselina… Não vai dar certo, não vai atrair a simpatia da população, não existe terceira via”.