OAB Osasco promove encontro online para falar sobre uso da tecnologia por advogados durante pandemia

OAB Osasco vai realizar, por meio da Comissão de Direito para Startups, nesta terça-feira (26), um encontro online para falar sobre uso de tecnologia por advogados durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19), a partir das 18h, no Zoom.

A reunião online contará com a participação da presidente da OAB Osasco, Dra. Maria José, do vice-presidente, Dr. Alexandre Volpiani e do diretor Dr. Darlan Oliveira. Dr. Arthur Vecchi, da comissão do Jovem Advogado; Dra. Danildes Teixeira, da comissão de Direito Penal; Dr. Elton Ferreira da comissão de Oratória e a Dra. Wal Torres, da comissão de Direito do Trabalho também vão marcar presença no encontro.

Para participar da reunião, basta entrar no site do Zoom, clicar na opção “Entrar em uma reunião” e inserir o ID: 863 5019 3029.