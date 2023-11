Oakberry abre primeira loja sustentável em Alphaville

A Oakberry, marca mundial de açaí, acaba de abrir sua primeira loja sustentável da região, em Alphaville, bairro nobre localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba. A unidade de sete metros quadrados foi construída a partir da reciclagem de baldes de açaí.

publicidade

A loja sustentável, que abriu as portas no Alphaville Tênis Clube, é resultado de uma parceria entre a Oakberry e Fuplastic – indústria 100% brasileira com soluções inteligentes e sustentáveis para construção civil.

Para a construção da unidade foi utilizada a logística reversa: 2.400 baldes de açaí doados pelos franqueados deram origem a 800 blocos modulares – semelhantes ao brinquedo de encaixar. Isso representa oito toneladas de plástico ressignificados e reinseridos na cadeia da economia circular.

publicidade

Com material diferenciado e solução construtiva para edificações seguras e sustentáveis, a Fuplastic incentiva uma nova forma versátil e moderna de construir que estimula grandes empresas a praticarem importantes mudanças para a conservação do meio ambiente.

publicidade