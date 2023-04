Oba Hortifruti inaugura loja de 1,2 mil m² em Cotia nesta quinta-feira

A rede Oba Hortifruti inaugura nesta quinta-feira (6), a partir das 9h, sua nova loja na Granja Viana, bairro nobre de Cotia. Com o conceito Farm, inspirada nas fazendas, a unidade tem 1.231 m² de área construída, e oferece uma variedade de produtos frescos e selecionados.

A nova loja está localizada na Rodovia Raposo Tavares, 22.800, e oferece estacionamento gratuito para clientes durante as compras. Segundo a rede, foram gerados 120 novos empregos para formar o time de colaboradores da unidade.

Além do setor de hortifruti, carro-chefe da marca, a nova loja conta com adega, açougue, peixaria, floricultura, mercearia, frios e laticínios, autosserviço, padaria, rotisseria e biscoiteria.

O Oba Hortifruti Granja Viana funcionará diariamente, das 7h às 22h. As compras também poderão ser feitas on-line, no site ou aplicativo, e as entregas serão realizadas pelo serviço de delivery, de segunda a sábado, das 8h até 16h.

A rede tem mais de 70 lojas espalhadas em São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Na região, a unidade da Granja Viana é a terceira. As outras duas ficam em Barueri.

SERVIÇO

Oba Farm Granja Viana

Inauguração: 6 de abril, às 9h

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 22.800, Granja Viana, Cotia

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h

Estacionamento gratuito