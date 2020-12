Oba Hortifruti inaugura nova loja de 700 m² em Alphaville

A rede Oba Hortifruti abrirá uma loja no shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri, neste sábado (12), a partir das 11h. A unidade da marca que é referência em alimentação saudável tem 700 m² e oferecerá aos clientes frutas, verduras e legumes nacionais e importados, sempre frescos e selecionados.

A nova loja está localizada no Piso Xingu do shopping, na alameda Rio Negro. Além de frutas e legumes, a Oba Hortifruti oferecerá itens de outros setores, como mercearia, açougue, peixaria, padaria, frios e laticínios, adega (com apoio de sommeliers) e biscoiteria.

“É com alegria que recebemos o Oba Hortifruti no Iguatemi Alphaville. A loja amplia a comodidade e oferta de produtos saudáveis e selecionados para os nossos clientes”, avalia o gerente geral do Iguatemi Alphaville, Vinícius Molina.

A nova unidade dispõe também de outras alternativas práticas e conveniências, como produtos manipulados e higienizados, linha de vitaminas e suplementação alimentar, além de lanchonete e rotisseria com pratos prontos para consumo.

“Queremos levar a experiência Oba de forma completa aos clientes e não poderíamos ter escolhido um local melhor que o Iguatemi Alphaville. Estamos extremamente felizes em fazer parte do mix de lojas de um polo comercial tão importante e prontos para deixar o momento de lazer ainda mais saboroso”, destaca Alex Brito, CEO da companhia.

A loja Oba Hortifruti do Iguatemi Alphaville funcionará todos os dias, das 7h às 22h e disponibilizará o serviço de entregas em domicílio diariamente, das 8h às 18h. Os clientes Oba, terão a isenção de duas horas no estacionamento coberto, mediante validação do ticket no checkout, para compras a partir de R$ 50.

A primeira loja da rede em Barueri foi inaugurada em agosto, na Alameda Araguaia. A unidade tem mais de 1,1 mil m² e foi estruturada no conceito Farm, inspirada em fazendas. A Oba Hortifruti já tem mais de 50 lojas espalhadas em São Paulo, Goiás e Distrito Federal.